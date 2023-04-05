Tıp-İş kamu sağlık merkezlerindeki ilaç eksiklerine ve sağlıktaki diğer sorunlara dikkat çekmek için yarın tüm kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarında 09:00-12:00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı eylemi yapacak.

Açıklama şöyle:

6 Nisan 2023 Perşembe günü, kamu sağlık merkezlerindeki ilaç eksiklerine ve sağlıktaki diğer sorunlara dikkat çekmek için ülke genelindeki tüm kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarında 09:00-12:00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı eylemi yapılacaktır.

Acil servis ve acil ameliyatlar, onkoloji, hemodiyaliz, thalasemi merkezi, yatan hasta ve yoğun bakım hizmetleri devam edecektir.

Ayrıca Saat 10:30 da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde basın açıklaması yapılacaktır.