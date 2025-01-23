Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin tamamının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Böylece, hayatını kaybedenlerin sayısı 78 olarak belirlendi.

"Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor"

Bolu Kartalkaya'daki otel, yangın sonucu enkaza dönüştü. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme başlatıldı.

İç mekanda soruşturmaya dayanak olabilecek tüm deliller toplandı. Soruşturmada görevli 6 cumhuriyet savcısı adli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mülkiye müfettişleri ise idari soruşturmayı sürdürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma sürecine dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soruşturmanın büyük bir hassasiyetle, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yangın faciasının yaşandığı otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı

Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Ağır hasarlı olarak raporlanan otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

Yaralıların 39'u taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı yaralılardan 39'unun taburcu edildiğini açıkladı. 12 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.