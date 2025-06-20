Haber: Pelin Yükselay

Les Ambassadeurs Hotel’in Girne’nin kalbinde, kendine özel kumsalı, en leziz restoranları ve hizmeti ile adanın en iyileri arasında olduğunu dile getiren Turhan, ‘iddialı’ olduklarını vurguladı.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Turhan, Les Ambassadeurs Hotel’in çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, üretim planlamasının ve organik tüketimin önemine dikkat çekti.

Turhan, şunları söyledi:

Les Ambassadeurs Hotel olarak bizler sene başında gıda tüketimlerimizi planlayarak yerel üreticilerimizle anlaşmalar yapıyoruz. Direkt olarak üretici ile iletişime geçip, yerel üreticiyi destekliyor ve misafirlerimizi de organik tarımın lezzet yelpazesi ile buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu daha da geliştirerek yapmayı planlıyoruz.

Misyonlarının çevrelerine sosyo-ekonomik katkı sağlamak olduğunun altını çizen Turhan bu yönde çalıştıklarını ve bunun da gururunu yaşadıklarını kaydetti.

“Yelken ve Denizcilik Festivali’ne herkesi bekliyoruz”

22 Haziran Pazar günü Les Ambassadeurs Hotel’in Yelken ve Denizcilik Festivali’ne ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekleyen Turhan, festivalle ilgili detayları paylaştı. Turhan, “Festival her yıl yat yarışları şeklinde yapılıyor. Biz geçen yıldan itibaren yarışlarımıza ödül töreni ve final gecesini yaza merhaba kokteyli ile birlikte ekledik. Bu yıl festivalimize Ayhan Sicimoğlu ve orkestrası bizle olacak. Renkli bir gece olacağını düşünüyoruz. Saat 19.00’da ödül töreni ve orkestranın müzik dinletisi ile beraber “Halil Falyalı Balık Avı Turnuvası” kapsamında yakalanan balıkları sergileyeceğimiz bir gece olacak, seçkin konuklarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Loyalty Card’la misafirler de kazanıyor”

Les Ambassadeurs Hotel’in Loyalty Card programı ile ilgili de bilgiler veren Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ercan Turhan, bunun bir ‘tutundurma programı’ olduğunu belirterek, seçkin misafirleri için oluşturulan bu kartların misafirlere harcadıkça puan kazandırdığını ve bu puanlarla seçkin restoranlarında bedava yemek yeme imkanı sunduğunu kaydetti. 5 ayda 4 bin üyeye ulaştıklarının altını çizen Turhan, “kazan-kazan ilkesi çerçevesinde misafirlerimiz hem seçkin lezzetleri tadıyorlar hem de puanları ile bedava yemek hakkına sahip oluyorlar” diye konuştu.

“Hizmet içi eğitimlere büyük önem veriyoruz”

Les Ambassadeurs Hotel olarak hizmet içi eğitimlere de büyük önem verdiklerini vurgulayan Turhan, özellikle felaketlere karşı eğitimlerini aksatmadan yaptıklarının altını çizdi.

Turhan, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Bolu’da otelde yangın faciası yaşadık. Bu bize personellerin ne kadar bilgisiz olduğunun göstergesiydi. Eğitim çok önemli bizim Sivil Savunma, İtfaiye ve Sağlık Bakanlığı ile yangın ve deprem eğitimi, ilk yardım eğitimi gibi hizmet içi eğitimlerimiz var. Bunun yanında İş sağlığı firması ile anlaşmamız var her ay bu yönde düzenli personelimize eğitimlerimiz var. Felaketlere karşı eğitimlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Ayrıca biz kendi içimizde kalite standartları oluşturduk, hangi departmanda, hangi hizmeti, hangi kalitede alacağınız bellidir. Biriyle gizlice anlaşıyorsunuz o geliyor turist gibi otelinizin her şeyini kullanıyor ve bizim belirlediğimiz kriterlerin ne kadar yapıldığını kontrol ediyor. Siz de karne oluşturup departmanlarınıza veriyorsunuz. Bu da iç denetim için önemli bir uygulama.”

“Bahamalar’a gitme Blue Sea’ye git”

Blue Sea Otel’le ilgili de bilgiler veren Turhan, Blue Sea’nin kaliteli ve ferah odaları ile maharetli ustalarının lezzetleri ile misafirlerine muhteşem bir hizmet sunduğunu kaydetti. Turhan, Blue Sea Otel’in dinlendirici bir tatil sunduğunu belirterek, ‘Bahamalar’a gitme Blue Sea’ye git aynı tadı alırsınız” ifadelerini kullandı.

Turizm Sezonu… “Misafir sayılarında düşüş yok”

2024-2025 Turizm sezonunu da değerlendiren Turhan, misafir sayılarında düşüş olmadığını belirterek, özellikle Türkiye’den gelen misafir sayılarında artış olduğunu kaydetti. Küçük otellerin bir takım sıkıntıları bulunduğunu ifade eden Turhan, 5 yıldızlı otellerin ise Casinoların da verdiği pazarlama desteği işe kötü bir sezon geçirmediğini belirtti.

“İçinde bulunduğumuz durum karmaşık ve endişe verici”

Dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle içinde bulunduğumuz durumun ‘karmaşık ve endişe verici’ olduğunu da dile getiren Turhan, “Amerikan Başkanı Donald Trump’ın politikaları tasvip edilecek gibi değil. ‘Savaşları bitireceğim’ dedi ama savaşları başlattı, yeni vergiler koydu ve bu vergiler ekonomik durgunluğu beraberinde getirme riski taşıyor. Savaşlardan en çok etkilenen sektör turizm. Füzeleri izliyoruz, sosyal medyadan görüyoruz ve turist çok etkileniyor. İsrail-İran savaşına çok yakınız. Şu anda Türk insanına çok cazip bir pazarız ve Türkiye’nin büyük bir bölümü KKTC’yi ziyaret etmedi. Türkiye için daha cazip hale gelip Türkiye’den gelen turist sayısını artırabiliriz”

“Uçuş izolasyonları ile ilgili gelişmeler olmasını temenni ediyoruz”

Tanıtım ve ulaşımın turizmde çok önemli olduğunun altını çizen Turhan, Avrupa’dan gelecek olan turistin hem maliyet hem de zaman açısından sıkıntı yaşadığını belirterek, uçuş izolasyonları ile ilgili gelişmeler olmasını temenni ettiğini söyledi.

“Casinoların ülkeye yıllık katkısı 1 milyon 250 milyar dolar”

Geçtiğimiz haftalarda Meclis Genel Kurulu’ndan geçen Şans Oyunları Yasası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Turhan, bir kısım insanın casinoları ‘utanç kapısı’ olarak gördüğüne dikkat çekerek, Casinoların ülkenin katma değerine yaptığı katkıyı anlattı.

Turhan, “Casino turizm ve eğlence sektörünün rekreasyonun bir yan dalı. Nasıl Club’ınız var Casinonuz da var. Casinoların yurda katma değeri çok büyük. Şu an KKTC’de 33 Casino var. Bu casinoların ülkeye katkısı 220 milyon dolar verilen vergiler, 860 milyon dolar piyasa satın almaları olmak üzere toplam katkı 1 milyon 250 milyar dolar. Casinolar olmazsa oteller kapılarına kilit vurur” ifadelerini kullandı.

“Casinoları neden istemiyorsunuz?”

Konuşmalarına Las Vegas’tan örnekler vererek devam eden Turhan, şunları söyledi:

“Casinolar şeffaf bir hizmet veriyor, merdiven altı uygulama yok. KKTC Casinoları Las Vegas’taki Casinolardan çok daha ön planda. Kıbrıs’ta bir kesim var ‘Casinoları istemeyiz’ diyor. Neden istemiyorsunuz? Bu sektör ülkeyi kalkındırıyor. Siz bir Amerikalının Las Vegas’tan utandığını düşünebiliyor musunuz? Bir kesim Casinoları utanç olarak görüyor. İnsanın parası varsa gelir oynar size ne. KKTC’li vatandaşların casinolara girmesi yasak. Bir Amerikalı düşünün Las Vegas’a giremiyor. Casinolar bu ülkenin tanıtıma büyük katkı yapıyor. Sanatçılar geliyor, onları binlerce kişi izliyor. Casinolara daha sevimli bakmak lazım, itici ürkütücü bakmamak lazım.

“KIB-TEK üretimde sorun yaşamayacak”

Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olması yanında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi de olan Ercan Turhan, bu yaz elektrik üretiminde sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili de bilgiler verdi.

Turhan, yaz aylarında beklenen elektrik tüketim miktarının 450-460 megavat civarında olduğunu belirterek, Başbakan Ünal Üstel önderliğinde kuruma yapılan yatırımlarla bu rakamın Haziran sonu itibariyle 500 megavata çıkarılacağını anlattı.