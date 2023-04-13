Turizm Emekçileri İnsiyatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Neşe tarafından yapılan açıklamada, "9 nisan pazar günü yaşanmasını tasvip etmediğimiz olayın hemen ardından Gazeteci Alihan Pehlivan sosyal medyadan olayı duyurmasıyla Turizm Emekçisi üyemiz Cuma Günal kardeşimize sosyal medya üzerinden bir linç başlamıştır. Bizler olayın emniyet güçlerimiz tarafından araştırılıp aydınlatılmasını beklerken siyasilerimiz de ülkemizde bunca sorun dururken ülkemiz karanlığa mahkum edilirken bunlarla uğraşacağına hemen klavyelerine sarılarak Cuma Günal kardeşimizi hedef almışlardır" denildi.

"Özellikle Sn. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatat Sn. Ulaştırma bakanımız Erhan Arıklı Sn. Milletvekilimiz Hasan Küçük sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar hiç aklımızdan çıkmıyor" denilen açıklamada, tek taraflı ve yanlı olarak yapılan paylaşımlardan dolayı özelde Cuma Günal genelde tüm turizm emekçileri olarak özür bekledikleri ifade edildi.

Açıklamada Cuma Günal'a işinin tekrardan iade edilmesi de talep edildi.