Bakü'de dün başlayan forum, ikinci gününde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çalışmalarını sürdürdü. Etkinliğe ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansından yapılan açıklamaya göre, TDT üyesi ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren "STK Dayanışma Forumu"nun ikinci gününde, üye ülkelerin STK Platformu'nun kurulmasına karar verildi.

