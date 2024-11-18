Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı. Toplantıda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanı Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde bulunan tek liman kenti Aktau'ya devredildi. 2024 yılında Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan yapılan törenle Aktau'nun oldu.

AKTAU NEREDE?

Kazakistan'ın Aktau kenti Hazar Denizi'nde bulunan tek liman şehri olarak tanınır. Şehrin adı beyaz dağ anlamına gelirken Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan ile aynı denizi paylaşıyor. Aktau şehri son dönemlerde turizm ve müzecilik ile ün kazandı.