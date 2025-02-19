Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

Böylece 55 yıl sonra Türkiye'de Süper Lig'de bir yabancı hakem maç yönetecek. İlk olarak 1959-1960 sezonunda 2 Avusturyalı ve 2 Macar hakemin toplam 4 maçta düdük çalması ile başlayan süreç 1969/1970 sezonunun sonuna kadar devam etti.

Bu süreçte Alman hakemler toplam 106 maç ile zirvede yer alırken Avusturyalı hakemler 53, Rumen ve İsviçreli hakemler 41'er, Bulgar hakemler ise 37 maç yönetti.

11 sezonda farklı ülkelerden hakemler görev alırken Çekya, Yugoslavya, İtalya, Yunanistan, İsrail, Belçika, Arnavutluk ve Fransa'dan isimler Süper Lig'de düdük çaldı.

Bu dönem boyunca toplamda ise 335 maçı yabancı hakemler yönetti.

Son yabancı hakem ise 1970'de Türkiye'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezonunun son bölümünde ise VAR koltuğuna yabancı hakemler oturdu.

Bu sezon da 20'inci haftadan bu yana VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.