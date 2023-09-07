Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Direktörü Viktoras Papadopoulos, Kloraka ve Limasol’da yaşanan son olaylarla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın güneydeki maskeli kişilerin eylemleri nedeniyle Türk ordusunun varlığına ihtiyaç duyulduğu yönündeki açıklamalarını yorumlayarak, “Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz” dedi.

Astra Radyosu’na konuşan Viktoras Papadopulos, 60 ya da 70 maskeli kişinin, kamuoyunu ve Kıbrıs halkının insancıl, merhametli ve ırkçı olmayan davranışlarını yansıtmadığını ifade etti.

Papadopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti, imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler aracılığıyla, korunmaya muhtaç çok sayıda insanı kabul etmeli ve onlara mümkün olan en iyi şekilde koruma sağlayabilmelidir” dedi.