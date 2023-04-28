Sudan'daki çatışmalar nedeniyle bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tahliye için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tipi uçağa hafif silahlarla ateş açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.​

50'DEN FAZLA ÜLKE TAHLİYE OPERASYONU YÜRÜTÜYOR

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Sudan'da tahliye uçağımıza ateş açıldı, yaralı yok - 1Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanı çatışma bölgesinde kalıyor. Tahliye noktalarından biri Hartum'un kuzeyindeki Vadi Seyyidna Hava Üssü (Kaynak: NTV)

Türkiye'nin yanısıra ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

Port Sudan Havalimanı’na inen çeşitli ülkelere ait askeri uçaklar ve yolcu uçakları, Sudan’dan tahliye edilmek isteyen vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, ülkede bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.