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Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirlemişti. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edilmişti.

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi 'ne saldırının zanlısı, ABD polisinin operasyonuyla yakalandı.

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