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Türkiye, maçı 81-76 kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Final periyoduna iyi başlayan Macaristan, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada 6 sayılık (66-60) üstünlük yakaladı ve milli takıma molayı aldırdı.

Üçüncü çeyreğin başında Ömer Faruk'un smaç basketleriyle farkı çift hanelere (31-44) çıkaran Türkiye, 24. dakikayı 47-33 üstün geçti. Türkiye'nin top kayıplarını değerlendiren Macaristan, 27. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 44-51. Adam Hanga'nın çeyrek sonundaki 3 sayılık basketiyle Macaristan 14 sayılık farkı kapattı ve son çeyreğe 54-54'lük eşitlikle girildi.

İkinci çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Macaristan, 13. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-21. Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle moladan 7-0'la dönen Türkiye, 15. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 23-28. Devrenin sonunda rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

Cedi Osman'ın 9 sayısıyla maça 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye, Ömer Faruk'un da pota altı katkısıyla 6. dakikayı 17-10 önde geçti. Türkiye, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.

Türk milli takım grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası vizesini aldı.

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