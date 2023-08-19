Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibarıyla bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, ülkenin Kıbrıs Adası'nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine "adil, kalıcı ve sürdürülebilir" bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile pek çok defa işaret edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türkü'nün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamıştı.