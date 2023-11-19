Euro 2024 finallerine gitmeyi garantileyen A Milli Takım, Galler ile oynanacak son grup maçı öncesinde Almanya'ya konuk oldu.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Milli Takımımızın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Almanya, 5. dakikada Kai Havertz ile 1-0 öne geçti. Milliler, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile önce skoru dengeledi, 45+2'de Kenan Yıldız ile öne geçti. Ev sahibi takım 49'da Füllkrug ile mücadelede beraberliği sağladı. VAR incelemesinin ardından Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Ay yıldızlılar 71'de Yusuf Sarı'nın penaltı golüyle 3-2 öne geçti.

A Milli Takım, özel maçta Almanya'yı 3-2 yendi.