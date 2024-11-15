Malatya’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize’nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.
Saat 12.02’de gerçekleşen deprem 12,85 kilometre derinlikte yaşandı.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.
Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle iki sağlık çağrısı alınmıştır.” ifadelerini kullandı.