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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor

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