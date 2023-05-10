Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.