Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak bazı illerde binlerce binalar yıkıldı; 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.

Bölgedeki depremzedeler Kahramanmaraş depreminin şokunu atlatamadan bu kez Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 6 Şubat'taki depremle neredeyse her iki evden birinin yıkıldığı şehirde, dün akşam hasar gören bazı evlerde yerle bir oldu. Hatay'daki depremde 8 kişi hayatını kaybederken 294 kişi de yaralandı.

UZMANLARDAN YENİ DEPREM UYARISI

Son iki haftada yaşanan yıkıcı depremler endişe yaratırken uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Kırılan fayların bölgedeki diğer fayları da tetikleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.

GÖZLER BEKLENEN MARMARA DEPREMİNE ÇEVRİLDİ

40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası yıllardır beklenen ' Büyük Marmara Depremi'ni yeniden gündeme getirdi. Binaların durumu ve nüfus yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar olası bir depremde İstanbul'daki tablonun çok daha kötü olmasından endişe ediyor.

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR'DEN KORKUTAN 'İSTANBUL' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili en dikkat çekici açıklamalardan biri ise Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. KAFA TV'nin YouTube'daki kanalına konuk olan Prof. Dr. Şengör İstanbul için korkutan açıklamalarda bulundu.

"YEŞİLKÖY'DE VE TUZLA'DA HİSSEDİLEN ŞİDDET 9'A ÇIKACAK!"

Marmara'da en az 7 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Şengör, bu depremin Yeşilköy ve Tuzla'da 9 şiddetinde hissedileceğini belirtti. Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak! Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'daki evler sağlam ama fay burnunuzun dibinde, Adalar'da tsunami tehlikesi yok. Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak." ifadelerini kullandı.