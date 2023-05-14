Yurtiçi ve yurtdışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimde Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kuruldu. Oy verme 8.00'de başlayıp, 17.00'e kadar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor. Milletvekili genel seçimine ise Türkiye genelinde 11 parti tek başına, 13 parti ittifak çatısı altında olmak üzere toplam 24 parti, 5 ittifak ve 151 bağımsız milletvekili adayı yer alıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde geçerli oylar, salt çoğunluğa (yüzde 50 + 1 oy) ulaşmadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

-Yurt dışı temsilciliklerine 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı

Seçimler için yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan'da başlayıp, 9 Mayıs'ta sona eren oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen oy kullandı.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen illerdeyse, YSK tarafından seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanması için konteyner alanlar oluşturuldu. Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen de diğer illere kayıtlarını aldırdı.

- 1 metrelik oy pusulası

Seçimlerde 9 farklı boyda oy pusulası kullanılacak. Seçimde cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları için hazırlanan iki ayrı pusulaya tercih mührü basılacak.

Bütün parti ve ittifakların ismi 11 seçim çevresinde uzunluğu 1 metreyi bulan pusulada görünecek. Diğer seçim çevrelerindeyse aday gösteren parti sayısı değiştiği için 9 farklı boyda pusula olacak.

Pusulalarda ittifak yapan partilerin ad ve logolarının üstünde ittifak unvanları da yer alacak. Ortak liste yapmayan ve çatısı altındaki partilerin tüm seçim çevrelerinde liste çıkardığı Cumhur İttifakı bütün pusulalarda olacak.

Ortak listede uzlaşan Millet İttifakı ise ittifak unvanı olmadan 7 ilde CHP, 9 ilde İYİ Parti adı ve logosuyla pusulada yer alacak. Diğer illerde Millet İttifakı adı altında iki partinin adı ve logosu da pusulada bulunacak.

İttifak çatısı altındaki diğer partiler olan Saadet Partisi, Demokrat Parti (DP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile Gelecek Partisi adayları ise CHP listesinden seçime gireceği için pusulada bu partilerin adı ve logoları bulunmayacak.

-İnce’ye verilen oylar ne olacak?

Yurtdışında oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye verilen oyların ya da yarınki seçimde pusulada ismi bulunan İnce’ye verilecek oyların ne olacağına ilişkin ise YSK’dan açıklama yapıldı.

YSK, yurtdışında İnce'ye verilen ve yarın İnce'ye verilebilecek oyların geçerli sayılacağını ancak, İnce’nin ilk turda yüzde 50’nin üstünde oy alarak ikinci tura kalması halinde, bu seçime katılamayacağını ve ikinci tur seçime sadece ikinci ve üçüncü sırada yer alan adayların katılabileceğini bildirdi.

-Seçim günü yasakları

Türkiye'de bugün saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar alkollü içki satışı yasak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi umumi eğlence yerleri de kapalı olacak, düğünler saat 18.00’den sonra yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

18.00-21.00 saatleri arasında medya kuruluşları tarafından yalnızca YSK’nın seçime ilişkin vereceği haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonraysa bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.