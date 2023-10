Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

"Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın." diyen Erdoğan, "Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim dilimiz artık sadece 'Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir' mısralarını terennüm edecektir. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız. Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız. İnsanlığın ortak sesi haline dönüşen hak ve hakkaniyet mücadelemizin yayılışına engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız. Çünkü Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Çünkü Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Parti, kadroları ve müktesebatıyla dimdik ayaktadır. Çünkü aziz milletimiz, iradesi ve kararlılığıyla dimdik ayaktadır. Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse kızıl çıksa Allah'ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz."

- "Kendini sürekli yenilemeyi başarabilen en büyük siyasi organizasyon"

AK Parti'nin, Türkiye'nin, kendi iradesiyle kendini sürekli yenilemeyi başarabilen en büyük siyasi organizasyonu olduğunu belirten Erdoğan, bunun için AK Parti'nin her kongresinin, bir değişim rüzgarına şahit olduğunu, her milletvekili seçiminin, AK Parti açısından bir değişim esintisi, bir yenilenme heyecanı eşliğinde gerçekleştiğini, her mahalli idareler seçiminin, AK Parti veçhesinde yeni seslerin, yüzlerin, isimlerin temayüz vesilesi haline dönüştüğünü söyledi.

Ana kademesi, kadın kolları ve gençlik kollarıyla partisinin tüm kadrolarının, hem kendi içinde hem de dışarıdan beslenerek kendini sürekli diri, dinamik, üretken tuttuğunu kaydeden Erdoğan, kuruluş yıllarında ve daha sonraki dönemlerde il ve ilçe teşkilatlarında, kadın ve gençlik kollarında görev alan arkadaşların serencamını yakından takip ettiğini bildirdi.

Erdoğan, bu arkadaşlarının sorumluluk üstlendikleri teşkilat kademelerinde yetiştikçe, piştikçe, kendilerini geliştirdikçe hep daha üst basamaklara yürüdüklerini belirterek kiminin milletvekili, kiminin belediye başkanı, kiminin genel merkez yöneticisi, kiminin bakan veya bakan yardımcısı, kiminin benzer görevler üstlendiğini ifade etti.

- "Kongrede yine yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz"

Aralarından rotayı iş dünyasına, bürokrasiye, sivil toplum faaliyetlerine çevirerek oralardaki başarılarıyla göğüslerini kabartanların da çıktığına işaret eden Erdoğan, "Bu kongrede yine yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz. Geniş dağılımı olan, parlamentodaki yapısıyla parti yapısının çok çok farklı olduğu bugünkü kongremizde de Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzla, diğer genel merkez organlarımızla aynı heyecanı tekrar yaşayacağız." dedi.

Kurullardaki görevlerine devam edenler yanında yeniden ve ilk defa bu kademelerde vazife üstlenecek isimleri de göreceklerini ifade eden Erdoğan, AK Parti olarak kendi içlerindeki bu değişim ruhuna sahip çıktıkları sürece Allah'ın izni ve milletin desteğiyle daha nice zaferlerin, başarıların kendilerini beklediğine inandığını dile getirdi.

Değişim iradesini kaybetmeleri halinde bir kısırdöngüye düşeceklerini belirten Erdoğan'ın "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini partililer tekrar etti.

- Kurtulmuş, kongreye mesaj gönderdi

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kongrede, gündem okunup divan oluşturuldu.

Büyük Kongrede Divan Başkanlığı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Kongreye mesaj gönderen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2002'den bugüne Türkiye'yi istikrarlı bir yönetime kavuşturan, vesayet odakları ile mücadele ederek milli iradenin önünü açan ve Cumhuriyet'in ikinci asrını "Türkiye'nin Yüzyılı" yapmak hedefine yürüyen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresinin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Siyasi partilerin, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olduğuna, milletin iradesinin ve taleplerinin vücut bulmasının, siyasi partiler eliyle mümkün olacağına işaret eden Kurtulmuş, "Ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine ve kurduğu hükümetlerle büyük başarılara imza atmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde tüm AK Parti camiasını, delegelerini, milletvekillerini ve yöneticilerini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun asil ve yedek üye seçimlerinin aynı anda yapılmasına ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

- Tenzile Erdoğan'ın vefat yıl dönümüne özel koreografi

Kongrenin düzenlendiği salonda, 7 Ekim 2011'de vefat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan da anıldı.

Salonda, Erdoğan'ın annesi ile olan fotoğrafından koreografi oluşturuldu.

Bu sırada açılan pankartlarda, "Rahmet ve minnetle anıyoruz", "Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu" ifadeleri yer aldı.

Kongrede, Azerbaycanlı sanatçı Azerin, AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Yücel Arzen ile düet yaptı.