SIRADA DİPKARPAZ-MANASTIR YOLU VAR

Karayolları Dairesi tarafından Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda başlatılan bakım onarım çalışmalarının 15 Ocak’ta tamamlanması hedefleniyor. Önemli yol projelerinden biri olan Girne-Alsancak Yolu’ndaki çalışmaların en geç Mart’ta tamamlanması hedeflenirken, bölge halkı ile yerli ve yabancı turistler için eziyet haline dönüşen Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun yenileme çalışmalarına önümüzdeki haftalarda başlanması planlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülke kalkınmasına önemli katkısı olacak karayolu altyapısının geliştirilmesi için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile çalışmaların devam ettiğini ve projelerin birer birer tamamlandığını belirtti.

Arıklı, Kasım ayında T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile toplu açılış töreni gerçekleştirildiğini, uzun yıllardır tamamlanamayan Güzelyurt-Lefke Yolu ile Balalan-Yenierenköy Yolu’nun da hizmete bu törende açıldığını anımsattı.

Arıklı, “Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’nda bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Girne-Alsancak Yolu’ndaki çalışmalar en geç Mart’ta tamamlanacak. Bir başka önemli proje olan Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun yenileme çalışmaları ise birkaç hafta içerisinde başlayacak. Karayolu altyapımıza verdiğimiz önem bundan sonraki dönemde de giderek artacaktır. Yeni projeler ile ülke kalkınmasına katkıda bulunurken vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

LEFKOŞA-GÜZELYURT YOLU YAMALAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Karayolları Dairesi, kendi ekip ve imkanlarıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa-Güzelyurt Yolu yol yama işlerini tamamlarken, Lefkoşa-Gazimağusa arası yol yamalama ve bakım onarım işleri devam ediyor.

Yol Çizgileme Çalışmaları kapsamında Yılmazköy- Çamlıbel, Geçitköy-Karşıyaka, Tepebaşı-Kalkanlı, Girne Dağyolu-Ulukışla, Serdarlı-Görneç, Tirmen-Ergenekon, Gönendere-Pınarlı yolları ile Bostancı Sınır Kapısı yolundaki çizgileme çalışmaları tamamlandı.

Buna ek olarak hasarlı otokorkuluk tamir ve bakımı için ihale kapsamında sözleşme imzalanmış ve kazalı, bakıma ihtiyaç duyulan otokorkulukların tamiri yapılarak ihtiyaç olan yerlere yeni bariyer çakım işleri tamamlandı.

ÜLKE GENELİNDE LEVHA ÇAKIMI VE ÇİGİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Karayolları Dairesi tarafından ayrıca ülke genelinde trafik levha çakımı ve yol çizgileme çalışmaları başlatıldı. Gazimağusa-Lefkoşa, Girne-Lefkoşa, Güzelyurt-Lefkoşa yollarında ve Acapulco kavşağı ile Alagadi plajı ve Mutluyaka-Yeniboğaziçi arasında ot temizliği yapılırken; yolara levha, tabela çakılması ve hasarlı olanların değiştirilmesi, kamera levhaları çakımı ve yol temizliği yapıldı.

GİRNE-ALSANCAK YOLUNDAKİ ÇALIŞMALAR EN GEÇ MART’TA TAMAMLANACAK

Girne Alsancak II. Etap yol projesinin ihalesinin sözleşmesi imzalanıp yol yapımına başlanmış olup 2.1km’lik yolun Şubat sonu en geç Mart ayında bitirilmesi hedeflenmektedir. Alsancak’tan Geçitköy’e kadar olan güzergaha bölünmüş yol yapılması için Karayolları Dairesi çalışmalarını sürdürmektedir.

110.7KM’LİK KÖY YOLU YENİLENDİ

TC Karayolları Master planı kapsamında yol yapım ve yol levha ve çizgileme çalışmaları devam ederken, şimdiye kadar toplam 110.7km’lik kırsal kesim yolu yenilenmiştir.

DİPKARPAZ-MANASTIR YOLUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Dipkarpaz-Manastır yolunun yeniden yapım çalışmalarının başlayabilmesi için son aşamaya gelindi. Büyük aşınma ve tahribat sonucu çukurlarla dolan Dipkarpaz-Manastır Yoluna, bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve hızlı yapılabilmesi ve en önemlisi yabancı ve yerli turistlerin mağdur olmaması için geçici yamalama yapıldı. Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun yenileme çalışmalarının birkaç hafta içinde başlaması planlanıyor.