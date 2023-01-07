Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.01.2023 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 41 İL

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları giderek düşecek. Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.