Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların yarın da devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

KARADENİZ ÜZERİNDEN YENİ BİR SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Yurdun geri kalanında havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı ancak gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği bilgisini veren Şahbaz, şöyle devam etti:

“Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara’da, Batı Karadeniz’in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz’in de iç kesimlerinde yağış olacak.”

Şahbaz, cuma günü İç Anadolu’da Sivas dışında hafif şiddette kar yağışlarının görüleceğini dile getirerek, “Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz.” diye konuştu.

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.