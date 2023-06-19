Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti..

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlendi.

GALLER İLE 8. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı Galler'le 8. kez karşı karşıya geliyor. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

MAÇIN DETAYLARI

6. dakikada Galler atağında savunma arkasına sarkan Johnson'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



9. sakikada GOL İPTAL! Merih sağdan defansın arkasına sarkan Zeki Çelik'e pasını gönderdi. Zeki, ceza sahasına girdi ve topu ortaya çevirdi. Kale sahasında ters bir vuruş yapan Mepham'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti. VAR, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Pozisyonu izleyen İtalyan hakem ofsayt kararı verdi.



16. dakikada Zeki Çelik, James'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

33. dakikada Barış Alper Yılmaz çalımlarla Galler ceza sahasına girdi ve son çizgiden topu kale sahasına doğru çevirdi ancak savunma topu kafayla uzaklaştırdı.



35. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Galler ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada KIRMIZI KART! Galler'de Ferdi Kadıoğlu'na çok sert bir faul yapan Morrell kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

45' İlk yarının sonunda 4. hakem en az 6 dakikalık bir duraklama işaret etti.

45+3. dakikada Cengiz Ünder Galler ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Cengiz önünde seken meşin yuvarlağu plase bir aşırtma vuruşla kaleye gönderdi ancak top üstten dışarı çıktı.

45+5. dakikada Orkun Kökçü'nün Galler kalesini cepheden, yaklaşık 30 metreden gören bir noktadan sert şutunda top, kaleci Ward'da kaldı.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46. dakikada karşılaşmada ikinci yarı başladı... A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Umut Nayir oyunda. Galler'de ise Johnson çıktı, Cabango oyuna girdi.

47. dakikada A Milli Takım'da James'e faul yapan Merih Demiral sarı kart gördü.

49. dakikada Kalemize yaklaşık 30 metre mesafeden Wilson'un kullandığı frikikte, kaleci Mert Günok köşeye giden topu çeldi.

51. dakikada A Milli Takım'da Willams'a yaptığı faulun ardından Cengiz Ünder sarı kart gördü.

58. dakikada Galler'de taç atışını geç kullanan Roberts zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

60. dakikada A Milli Takım'da Eren Elmalı ve Arda Güler oyuna girerken, Zeki Çelik ve Salih Özcan oyundan çıktı.

64. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

68. dakikada Umut Nayir ile golü bulduk ancak VAR incelemesinin ardından gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

GOL | 72. dakikada A Milli Takım, Umut Nayir'in attığı golle 1-0 öne geçti. Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası Umut Nayir'den kafa golü geldi.

73. dakikada İrfan Can Kahveci, Ferdi'nin yerine oyuna girdi.

75. dakikada İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

GOL | 80.. dakikada A Milli Takım, Arda Güler'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Arda Güler, A Milli Takım tarihinde bir resmi maçta gol atan en genç oyuncu oldu.