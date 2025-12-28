Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan dondurucu soğuklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşmeye devam edecek, bazı bölgelerde halihazırda 1 metreyi bulan kuvvetli kar yağışı kıyı Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANDI

Şiddetli soğukların etkisini hissettirdiği İstanbul'un yeni haftada mevsimin ilk karını görmesi bekleniyor. Yılın son günü Kocaeli'ne kadar ulaşan kar yağışı 2026'nın ilk günü olan perşembe İstanbul'u etkisi altına alacak.

YILBAŞINDA BEYAZ ÖRTÜ

Kentte eksi 1 dereceye kadar düşecek hava sıcaklığıyla birlikte 1 Ocak Perşembe günü beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.