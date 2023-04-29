Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhuriyet Meclisinin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine "gözlemci" üye olarak kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "KKTC Cumhuriyet Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen TÜRKPA 12. Genel Kurulu'nda teşkilatın 'gözlemci' üyeliğine kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türklerinin, Türk Devletleri ile ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlayacak bu tarihi karardan dolayı TÜRKPA üyesi ülkelerin kutlandığı açıklamada, kararın KKTC ve Türk dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, dün, TBMM'de düzenlenen TÜRKPA Konseyinde oy birliğiyle alınan kararla TÜRKPA gözlemci üyesi olmuştu.