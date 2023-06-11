Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.



Maçın ilk dakikasında Batshuayi ile gol bulan sarı-lacivertli takım, 29. dakikada bir kez daha Belçikalı golcüsüyle skoru 2-0'a getirdi.

Maç bu sonuçla sona erdi ve Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı Kanarya 9 yıl sonra ilk kupasını, 10 yıl sonra da ilk Türkiye Kupası'nı kazandı.

Son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe, 2013'te Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

FENERBAHÇE, ADANA DEMİRSPOR'A AVRUPA YOLUNU AÇTI

Avrupa'da Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin kupayı da kazanmasıyla birlikte, Adana Demirspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Adana ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Fenerbahçe de, gelecek sezon Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.