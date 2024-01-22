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Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

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