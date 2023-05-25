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Kupaya 5. turdan dahil olan Medipol Başakşehir ise Göztepe, VavaCars Fatih Karagümrük ve Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan MKE Ankaragücü, sırasıyla Amed Sportif, Tuzlaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Bu eşleşmenin galibi finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü’nü eleyerek tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ KEZ FİNALDE

MKE Ankaragücü, 11. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Serdar Gürler, 61. dakikada Başakşehir'in eşitlik golünü attı. 1-1

Türkiye Kupası'nda son finalist uzatmalarda belli oldu. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yine rakibi karşısında uzatmada bulduğu golle adını finale yazdırdı.

MKE Ankaragücü ile Başakşehir, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

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