Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller; 7. dakikada Neco Williams ve 70. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte daha önce EURO 2024'e katılmayı garantileyen Milli Takım, grubu 17 puanla lider bitirdi. Hırvatistan ise Ermenistan karşısında kazanarak gruptan EURO 2024'e katılan diğer ülke oldu.

Tarihinde ilk kez

Milli Takım, 17 puanla grubu lider bitirdi. Bununla birlikte Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk kez grubunu lider bitirdi.