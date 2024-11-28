Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık kaynakları toplantıda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in NATO üyeliği için girişimlerine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Yanıtta, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliği ile alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir" ifadeleri kullanıldı.