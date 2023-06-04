Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 13 yıl kesintisiz başkanlığını yürüten Hakan Fidan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasıyla birlikte gözler yerine gelecek isme çevrildi.

GÖREVE BAŞLAYACAK

MİT'in başına gelecek isimler arasında adı geçen Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın'ın 1 Haziran 2023 itibariyle MİT'in yeni başkanı olduğu öğrenildi. MİT Başkanlığı görevini yarın Hakan Fidan'dan devralacak olan Kalın görevine resmen başlayacak.

Devir teslim töreni MİT'in Ankara Kale'deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan İbrahim Kalın'ın teşkilatın başına getirilmesiyle terörle mücadele ve PKK terör örgütüne yönelik Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonlar da yeni bir ivme kazanacak.

YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTECEK

13 yıl boyunca MİT'in başında yer alan Hakan Fidan ise yeni göreviyle birlikte yoğun diplomasi yürütecek. Fidan, 2009 yılında İçişleri Bakanı Beşir Atalay öncülüğünde başlayan “Demokratik Açılım” sürecinde terör örgütü PKK ile yürütülen müzakerelerde kritik rol oynadı.

Devamında Oslo ve İmralı görüşmelerinde de kritik görevler üstlenen Hakan Fidan son olarak 2013 yılında yine terör örgütü PKK ile sürdürülen “Çözüm süreci”nin başında yer aldı.