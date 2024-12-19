Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı.



Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ve bakanlık kaynakları gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, ABD’nin Akdeniz’de yapacağı tatbikatlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de dahil etme kararına tepki gösterdi.

ABD’nin adadaki hassas dengeleri bozacak adımlar atmayı sürdürdüğünü belirten kaynaklar, “Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC’nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.