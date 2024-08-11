26 Temmuz tarihinde Fransa'nın başkentinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Türkiye Milli Takım sporcularından ilk madalyalar gelmeye başladı. Türkiye'nin Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanamaması dikkat çekiyor.

2024 OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA ALDI?

Türkiye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 9 Ağustos verilerine göre madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Gümüş Madalya:

Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık)

Hatice Akbaş (Boks)

Bronz Madalya:

Mete Gazoz - Ulaş Berkim tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk)

Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş)

Esra Yıldız Kahraman (Boks)

2024 OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

9 Ağustos tarihinde oynanan karşılaşmaların ardından Türkiye 5 madalya kazanarak 60. sırada yer aldı.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA EN ÇOK MADALYA KAZANAN ÜLKELER?

Paris'de düzenlenen olimpiyatlarda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz ile en çok madalyayı 9 Ağustos günü verilerine göre ABD kazandı.

ABD'nin hemen arkasından 30 altın, 25 gümüş ve 19 bronz madalya ile Çin geliyor.