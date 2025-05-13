Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Ege 4.9'la sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.30'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Antalya'da deprem...

AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 29,02 kilometre olarak açıklandı.