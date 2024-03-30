Türkiye, bin 500'lü yıllardan itibaren 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsıldı.

Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarıyla Türkiye deprem kuşağında.

Bu yılın ocak ayından itibaren Türkiye'de 9 bin 355 sarsıntı kaydedildi.

Büyüklüğü 4 ve üzeri olan deprem sayısı ise 40.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 35 bin depremin olması bekleniyor.

Asrın felaketinden etkilenen bölgede fay hattı hala hareketli.

Deprem bölgesi bu yıl içinde 4 bin 771 kez sarsıldı.

Son üç ayda en fazla deprem bin 757 ile Malatya'da yaşandı.

Bu ili bin 477 ile Kahramanmaraş takip etti.

Deprem bölgesinde 3 ayda 4 bin 771 deprem oldu

Muğla

Deprem bölgesi dışındaki illere bakıldığında en çok sarsıntı Muğla'da gerçekleşti

Kentte 673 deprem meydana geldi.

Çanakkale

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Çanakkale son üç ayda 392 kez sarsıldı.

Bursa

Deprem kuşağında yer alan bir diğer şehir Bursa'da ise yılbaşından bu yana 130 deprem oldu.

İzmir

3 ayda 570 depremin gerçekleştiği İzmir de Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu illerden

İstanbul

Son üç ayda Mefakent'te 10 deprem meydana geldi.

Uzmanlar Marmara depreminin her an olabileceğine yıllardır dikkati çekiyor.

Deprem riskinin en az olduğu şehir Konya'da dahi son dönemde sık sık sarsıntı tespit edildi.

Bu yılın ilk üç ayında kentte 113 deprem yaşandı.