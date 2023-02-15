TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefon ile bağlandı.

“Deprem dolayısıyla yüreğimiz parçalanmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, depremzedelere yardımcı olmak için KKTC'de de bağışların toplandığını dile getirdi.

Tatar, Hatay İskenderun’a yapılması planlanan konteyner kent hakkında açıklamalarda bulundu, deprem nedeniyle hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarını andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, kampanyaya destek olmak amacıyla 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.