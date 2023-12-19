Konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:
1.Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Sahil Güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması maksadıyla 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 bot ve TCSG-103 botun iştiraki ile Girne/KKTC'de liman ziyareti ve müşterek liman/deniz eğitimleri icra edilmiştir.
2. Liman ve deniz egitimleri kapsamında;
A. Şüpheli Bir Gemiye Yaklaşma,
B. Gemiyi Durdurma ve Gemiye Çıkma,
C. Gemi/Tekne Kontrolü ve Gemi Araması
Ç. Denizden Güvenlik Sağlanması,
D. Denizde/Limanda Toplumsal Olaylara Müdahale,
E. Düzensiz Göç,
F. Arama Kurtarma,
G. Tıbbi Tahliye, eğitimleri icra edilmiştir.