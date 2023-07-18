Türkiye 2 gün önce başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'in ardından bir yangın haberi de Diyabakır'dan geldi.

Hatay'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken Çanakkale, Tekirdağ ve Diyarbakır'da alevlere müdahale sürüyor.

Muğla, Adana, Balıkesir ve Mersin'deki yangınlar ise kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın ikinci gününde.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, Pazar günü saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı. Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60’ın üzerinde arazöz, 500’den fazla personel müdahale ediyor.

TEKİRDAĞ

Malkara ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın; yaklaşık 300 hektar alanda etkili oluyor. Yangının ilerlediği yöndeki Deveciköy ve Tetecik mahallelerinde bazı evler boşaltıldı.

Yangına çevre illerden gelen itfaiye takviye ekiplerle birlikte, toplam 554 personel ve 113 araçla müdahale ediliyor.

AFAD BAŞKANI YANGIN BÖLGESİNDE

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Deveciköy- Kuştepe mevkisi arasında çıkan orman yangını devam ederken, bölgeye gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, gazetecilere açıklama yaptı. Yangının, havanın da etkisiyle enerjisini kaybettiğini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Hatay Belen'den geliyorum. Bugün Tarım Bakanımız da açıklama yaptı. Çok şükür Hatay'daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik. İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız buradaki olayı başından beri yoğun bir şekilde takip ediyorlar. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza da sürekli bilgi aktarılıyor. Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum, geçmiş olsun diyorum."

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde saat 19.16 sularında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, 6 hane tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Karahasan, Arıklı, Dibek ve Serin Mahallelerinde saat 19.16 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, kolluk kuvveti ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

25 hektarlık ormanlık alan örtü yangını şeklinde zarar görürken, 6 hane tahliye edildi. 2 yaşlı vatandaş evlerinde son anda yanmaktan kurtarıldı. Köylülerin desteği ve tüm ekipler, yangın söndürme araçlarıyla rüzgarın etkisiyle devam eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.