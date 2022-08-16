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1 asker şehit, 4 asker yaralı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

16 Ağustos 2022 Salı 14:13
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1 asker şehit, 4 asker yaralı


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hudut karakoluna yapılan roketli saldırıda bir asker şehit oldu. 

Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki teröristler, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan karakola roketli saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bir asker şehit oldu, yaralanan 4 asker helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör hedeflerini ateş altına aldı.

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan, Gaziantep'e de 4 havan mermisi atıldı.

Mermiler, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Belediye de anons yaparak vatandaşları toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

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