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1 Metrekarelik dolaptan 3 kişi çıktı

Edirne'de Bosna Hersek plakalı otobüsün muavin koltuğunun altındaki 1 metrekarelik dolaba saklanan 3 kaçak göçmen, şoförün dikkati ile yakalandı. Mola yerinde dolaba saklandıklarını söyleyen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

15 Mayıs 2022 Pazar 16:34
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1 Metrekarelik dolaptan 3 kişi çıktı

İstanbul'dan yolcu aldıktan sonra Bosna Hersek'e doğru yola çıkan otobüsün şoförü Edirne'ye geldiğinde yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolaptan sesler duydu.

OTOBÜSÜN 1 METREKARELİK DOLABINDAN 3 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

ŞOFÖR İHBAR ETTİ

Otobüsü durdurup, muavin koltuğunun altındaki dolabı açan şoför, burada 3 kişi ile karşılaştı ve durumu polise haber verdi. Gelen ekipler, 1 metrekarelik alana saklanan 3 kişiyi çıkardı. Bu kişilerin 2'sinin Fas, 1'inin de Filistin uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

OTOBÜSÜN 1 METREKARELİK DOLABINDAN 3 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

MOLADA GİZLİCE GİRMİŞLER

Kaçak göçmenler, otobüs mola yerinde durduğunda dolaba saklandıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulGöçmenTürkiye
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