Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

101 yaşındaki kadın yangında öldü

Kırşehir'de evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

04 Aralık 2022 Pazar 13:02
100 Okunma
101 yaşındaki kadın yangında öldü



 Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Makbule Uzunay'a ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının ardından evde kontrol yapan ekipler, Uzunay'ın cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğunun gözü önünde eşi tarafından öldürüldü
Çocuğunun gözü önünde eşi tarafından öldürüldü
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti
Kaza yapan araç ikiye bölündü
Kaza yapan araç ikiye bölündü








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim