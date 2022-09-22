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12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Küçükçekmece’de meydana gelen kahreden olayda 12 yaşındaki çocuk okulda hayatını kaybetti. Öğle arasında fenalaşarak olduğu yere yığılan çocukta herhangi bir darp izine rastlanılmazken, olayı öğrenince sinir krizi geçiren anne, ''Ben sabah Samet’imi kardeşi ile beraber okula sağlam gönderdim. Okuldan saat 12.45 geçe oğlumun ölüm haberi geldi. Aradılar, oğlun okulda bayılmış dediler. Hırkasından tanıdım çocuğumu, baygındı. Öğretmenler beni görünce paniklediler'' ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 10:55
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12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu



Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Küçükçekmece Halkalı’daki bir ortaokulda yaşandı. İddialara göre, öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül’ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ANNE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, haber verilmesi üzerine çocuğun annesi ve dayısı okula geldi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Sevdet Gül, sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsi işleminin ardından Gül’ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Yaşıtlarından bir grubun, ölmeden önce oğlu Samet Gül ile kavga ettiğini öne süren anne Sevdet Gül ile dayı Cüneyt Gül, ihmal olup olmadığının araştırılması için emniyete giderek şikayette bulundu. İddiaların araştırılmasını isteyen aile, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinde herhangi bir kavganın olmadığı ve savcılığın hastanede yaptığı incelemede darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

“ÇOCUĞUMU SAĞLAM GÖNDERDİM ÖLÜM HABERİ GELDİ”

Olay hakkında gözyaşları içinde konuşan anne Sevdet Gül, “Ben sabah Samet’imi kardeşi ile beraber okula sağlam gönderdim. Okuldan saat 12.45 geçe oğlumun ölüm haberi geldi. Aradılar, oğlun okulda bayılmış dediler. Ben gittim bahçede öğretmenler beni görünce paniklediler. Ama ben çocuğumu göremedim ama uzaktan gördüm. Hırkasından tanıdım çocuğum, baygın bir şekildeydi, ambulansla beraber içeri girdik. Kim yapmış, kim sebep olmuş? Kasten olmamıştır, kimse kimsenin canını kasten acıtmaz. Hocaların da evlatları vardır” diye konuştu.

“OKUL BAHÇESİNDEYKEN NABZI DURMUŞTU”

İhmal olup olmadığının araştırılması için şikayette bulunduklarını anlatan dayı Cüneyt Gül, “Olay haberini aldığımızda biz de okula koştuk. Özel bir hastaneye kaldırıldı. Okulun bahçesindeyken vefat ettiğini öğrenmiş olduk. Doktorların anlattığına göre nabzı durmuştu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı” dedi.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İhmal olup olmadığının araştırılması için karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten dayı Cüneyt Gül, “Ancak burada üzerinde durduğumuz sabah da emniyete gidip ifade verdiğimiz, savcılıkla da görüştük. Olayın takipçisi olacağız, öğretmenlerinden, idarecilerden, oradaki görevlilerinden, güvenlikçilerden herhangi birinin ihmali var mı, bir kasıt var mı? Neden olmuş, çünkü şu an okul bu konuda bize bir bilgi vermedi, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ancak Samet’in arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, bir grup öğrencinin dövdüğünü, tartakladığını, boğazını sıktığını, iteklediğini ve kafasını çarptığını söylediler. Bunun da araştırılması lazım. Savcılığımızın bunun üzerinde duracağına inancım tam. Emniyet birimlerimiz bu konuda çalışıyorlar, bize bu konuda güvenceyi verdiler, devletimize ve adaletimize güveniyoruz. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

“TEŞHİSE GİRDİĞİMDE YÜZÜNDE DARP İZİNE RASTLAMADIM”

Teşhis sırasında darp izi olup olmadığı sorulması üzerine dayı Gül, “Bir darp izi söylemediler ancak boğazını sıkıp kafasını çarptığını söylediler. Doktorlar bize bu konuda bilgi vermedi. Teşhis için çocuğu gördüğümde, çünkü ben teşhise girdim. Ben o sıra yüzünde bir şey görmedim. Zaten adli tıpa gitti, orada sonuçlar incelenecek, örtbas edilmesini istemiyoruz, her şekilde açığa çıkmasını istiyoruz” diye anlattı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Vefat eden Samet Gül için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Çocuk öğle tatili sırasında aniden fenalaşarak yere düştü. Gerekli tüm tıbbı destek sağlandı. Kamera görüntüleri incelendiğinde herhangi bir kavga ve itiş kalkış görünmedi” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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