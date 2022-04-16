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12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül boğuldu.

16 Nisan 2022 Cumartesi 16:10
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12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

Kocaeli'de sulama göletine giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gebze Beylikdağı Şehir Ormanı’nda dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül'ün cesedine ulaşıldı.

Şengül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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