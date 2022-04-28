Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Flaş Haber
Gizemli virüs Kıbrıs'ta!
Kapat

13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, kanalda yüzerken su sıçrattığı gerekçesiyle tartıştığı yaşıtını bıçaklayarak öldürdü.

28 Nisan 2022 Perşembe 13:30
2698 Okunma
13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Adana'da sulama kanalında yüzerken su sıçratma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada yaşıtı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ömer Talib S. (13) ile S.K. (13) arasında su sıçratma meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada S.K, Ömer Talib S'yi kasığından bıçakladı.

İKİZİ ŞAHİT OLDU

Çocuğun ağır yaralandığı kavganın ardından şüpheli S.K. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı çocuğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Ömer Talib S'nin ikizi Y.S. ve diğer kardeşi M.S'nin (12) de olaya şahit olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli S.K’nin başkasının kullandığı bisiklete binerek Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.

Adrese giden ekipler, S.K'yi yakaladı.

Suç aleti bıçağı sakladığı iddia edilen H.K. (15) de gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.K. ve arkadaşı H.K, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ALLAH BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN"

Acılı baba Mustafa S, gazetecilere, olay günü gezmek için evden çıkan üç çocuğundan M.S'nin yaklaşık bir saat sonra eve dönüp ağabeyi Ömer Talib'in bıçaklandığını haber verdiğini söyledi.

Hızla olay yerine gittiğinde oğlunu yerde aşırı kan kaybetmiş şekilde bulduğunu ifade eden Mustafa S, "Doktorlar oğlumu kurtarabilmek için üç saat müdahale ettiler ama kurtarılamadı. İçim yanıyor. Bir babanın evladını kanlar içinde görmesi çok kötü bir durum. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Oğlum çevresinde çok sevilen, yardımsever ve merhametli birisiydi." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
Sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
Kadınlara para verip, falakaya yatıran kargocuya 9 yıl hapis istemi
Kadınlara para verip, falakaya yatıran kargocuya 9 yıl hapis istemi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Kılıçdaroğlu...
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Kılıçdaroğlu...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim