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18 kadın hamamda zehirlendi

Hatay'daki bir hamamda kimyasal içerikli temizlik maddesi kullanılması nedeniyle 18 kadının zehirlendiği tespit edildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
18 kadın hamamda zehirlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hamama giden 18 kadının, kimyasal içerikli temizlik maddesi nedeniyle zehirlendiği belirlendi. 

Alınan bilgiye göre, 18 kadın, Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve bir gün önce kimyasal içerikli maddeyle temizlik yapılan hamama gitti.

Sıcak suyun temizlenen alana temas etmesiyle ortaya çıkan buhar nedeniyle hamamda bulunan kadınlar fenalaştı.

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Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, oksijen maskesi takarak kadınlara ilk müdahaleyi yaptı.

Zehirlendiği tespit edilen 18 kişi, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HatayHamamZehirlenmeHaberTürkiye
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