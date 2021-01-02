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2 lira vermediği için bıçaklandı

Bursa’da Uğur M.(27) kendisinden 2 TL isteyen Cengiz Ö.’ye (21) olumsuz yanıt verince sırtından bıçaklandı. Gözaltına alınan Cengiz Ö.'nün ilk ifadesinde, “Parası olmadığını söylese yeterdi, kimse beni küfür ederek aşağılayamaz” dediği öğrenildi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:48
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2 lira vermediği için bıçaklandı

Bursa'da dün akşam meydana gelen olay kısıtlama saatlerinde iş yerinden çıkan Uğur M. evine giderken yaşandı. Yürüdüğü sırada yanına gelen Cengiz Ö., ekmek almak için 2 TL istedi.

Uğur M.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Cengiz Ö. belinden çıkardığı ekmek bıçağını Uğur M.’nin sırtına sapladı. Uğur M. kanlar içinde yere yığılırken Cengiz Ö. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uğur M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PARASI OLMADIĞINI SÖYLESE YETERDİ"

Olayın ardından Uğur M.’nin verdiği bilgileri değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüpheli Cengiz Ö., ekiplerin 15 dakikalık çalışmasıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Kükürtlü Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Cengiz Ö.’nün ilk ifadesinde, “Parası olmadığını söylese yeterdi, kimse beni küfür ederek aşağılayamaz. Ekmek almak için 2 lira istedim. Bana küfür etti. Kavga etmeye başladık, baktım olmuyor kendimi korumak için belimdeki ekmek bıçağını kullandım. Böyle olsun istemezdim pişmanım” dediği öğrenildi.

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