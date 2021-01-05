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“2020 KKTC için önemli bir yıl oldu”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2020’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir yıl olduğunu kaydetti.

05 Ocak 2021 Salı 14:22
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“2020 KKTC için önemli bir yıl oldu”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2020’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Çelik, "Kim AB içerisinde bir Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak surette Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur." dedi.

Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin hem seçimlerin olması hem de Türkiye'nin Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerini koruması açısından KKTC için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından KKTC'ye yaptığı ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bütün o süreç boyunca Yunanistan'ın ve Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasp etme konusunda attığı adımlar, Rum kesimine dönük silah ambargosunu kaldırarak, ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Rum tarafını yanlış bir şekilde cesaretlendiren tutumu gibi yanlış politikalar aslında Akdeniz'de çok daha büyük bir krize yol açmak üzereydi. Aynı şekilde AB'nin Rum kesimiyle böylesi bir dayanışma içerisine girmesi de son derece sakat bir tutumdu. Bu konuda da biz uyarılarımızı tekrarladık ve neticede Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün davasına sonuna kadar sahip çıkmayı sürdürdü. Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği tarihi ziyaret, onun taçlanması manasına geldi."

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Ömer Çelik
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