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2020 'Sessiz Okyanus Yılı' ilan edildi

Küresel su altı haritaları üzerinde çalışma yapan bilim insanları, corona virüs salgınında insandan kaynaklı seslerin azalması nedeniyle okyanuslarda gürültü kirliliğinin azaldığını açıkladı. Uzmanlar, 'Sessiz Okyanus Yılı' ilan ettikleri 2020 yılındaki bu sessizleşmenin özellikle iletişim ve yön bulma konusunda sese ihtiyaç duyan canlılar üzerinde olumlu gelişme sağlayacağına ve heyecan verici sonuçlar doğuracağına inanıyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi 19:08
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2020 'Sessiz Okyanus Yılı' ilan edildi

Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantinalarla birlikte 2020’de okyanuslar sessizleşti.

Bilim insanlarının araştırmalarına göre okyanuslarda gemi motorları, petrol platformları, deniz altı madenciliği ve diğer insan üretimi seslerle oluşan gürültü kirliliği salgın döneminde ciddi oranda azaldı. Uzmanlar, söz konusu 'sessizliğin' balinaları, mercanları ve diğer deniz türlerini nasıl etkilediğine dair planlanmamış bir deney için çok değerli karşılaştırmalı veriler sağlayabileceğine inanıyor.

OKYANUSLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ENDİŞE KAYNAĞIYDI

Pandemi öncesi süreçte okyanuslardaki gürültü kirliliği, deniz canlıları için endişe verici olarak nitelendiriliyordu. Özellikle iletişim kurma ve yön bulma becerilerini ses ile sağlayan deniz canlılarının, gürültü kirliliği nedeniyle zarar gördüğü ve türlerinin bozulduğu ifade ediliyor. Bu bozulmalara ise binlerce kilometre yol kat edebilen düşük frekanslı seslerin sebep olduğu belirtiliyor.

Kuzeydoğu Pasifik'te 1960’lar ile 2000’lerin başları arasında yapılan araştırmalarda, insan üretimi seslerin her 10 yılda bir 3 desibel artış gösterdiği ve bu seslerin 100 hertzin altında olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre ise bu ses kirliliğinin hacmi şu anda okyanusun doğal arka plan gürültüsü ile yaklaşık aynı seviyede.

"HEYECAN VERİCİ SONUÇLARA HAZIRLIKLI OLUN"

Rockefeller Üniversitesi İnsan Çevresi Programı Direktörü Jesse Ausubel, "Heyecan verici sonuçlara hazırlıklı olun. Okyanusların önümüzdeki on yıllar boyunca Nisan 2020'deki kadar sessiz olması pek olası değil. Okyanuslarda ses hafiftir. Pek çok hayvan için okyanusu aydınlatır. Hayvanlar, iletişim kurmak, avlanmak için sesleri kullanıyorlar ve aşırı gürültüden zarar görebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

DOĞAL BİR DENEY İÇİN KOŞUL OLUŞTU

Öte yandan New Hampshire Üniversitesi Akustik Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü Jennifer Miksis-Olds, bu sessizleşmenin doğal bir deney için koşulları oluşturduğunu belirterek, "İnsan gürültüsü, rüzgarın, dalgaların ve buzun ortam seslerini maskeledi. Deniz yaşamını, anlaşılması için seslerini yükseltmek veya kendilerini tekrarlamak zorunda olan gürültülü bir lokantadaki müşterilere benzer şekilde adapte etmeye zorladı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sessiz Okyanus Yılı
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