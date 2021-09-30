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21 yıl sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2000 yılında çektiği ve ödeyip bitirdiğini zannettiği bir banka kredisinin 1 kuruş bakiyesi kalan adama banka tarafından ihtarname çekildi. İcraya verileceği söylenen adamdan avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep edildi.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:21
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21 yıl sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı
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Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu 2000 yılında ilçedeki Ziraat Bankası şubesinden tarım ve hayvancılık kredisi çekti. Kredi borcunu taksitler halinde ödeyen Hatunoğlu borcunun tamamını ödeyerek kredisini kapattı. Aradan geçen 21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, Ziraat Bankası'nın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 0,1 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi. Durumu önce telefon dolandırıcılığı zanneden Hatunoğlu, banka şubesine giderek durumu sordu. Banka şubesindeki görevli konuyu doğrulayarak Hatunoğlu’na 1 kuruş borcu olduğunu bu borcun hukuk bürosuna sevk edildiğini, borcunu kapatabileceğini ancak öncelikle avukat parası 1000 TL ödemesi gerektiğini söyledi.

"21 YIL BOYUNCA BENDEN BİR ŞEY İSTENMEDİ"

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mehmet Hatunoğlu, “2000 yılında kredi kullanmıştım. Kredimi de ödedim kapattım. '1 kuruş borcun kaldı' dediler. Tamam 1 kuruş borcumu ödeyeyim o zaman deyince 'Öncelikle avukat parası 1000 TL ödemen lazım' dediler. Benden 21 yıl boyunca bir şey istenmedi. 1 kuruş borcun var denmedi. Şimdi avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep ediyorlar mağdurum çözüm bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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