Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"
"Seninle işim bitmedi, senin kanın...
Silahını çekti, dehşet saçtı
Silahını çekti, dehşet saçtı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

3 milletvekili CHP'den istifa etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa etti.

29 Ocak 2021 Cuma 16:23
424 Okunma
3 milletvekili CHP'den istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi.

İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı:

“CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP’ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP’ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP’ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP’ye geldik. HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik. Silivri’de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum.”

Son Güncelleme: 29.01.2021 17:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den Türkiye'ye 3,5 milyon doz aşı geldi
Çin'den Türkiye'ye 3,5 milyon doz aşı geldi
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 279 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 279 yeni vaka
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim