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4 emekli amiral ifade vermek için Emniyet'te

Yaşları dolayısıyla gözaltına alınmayan 4 emekli amiral ifade vermek için emniyete geldi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:26
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4 emekli amiral ifade vermek için Emniyet'te

Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Emekli 104 AmiraliAmiralMontrö Bildirisi
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